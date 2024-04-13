В первую неделю апреля жители области отдали мошенникам более 46 миллионов рублей. Всего с 1 по 7 число сотрудники полиции зарегистрировали 66 преступлений с использованием информационных

В первую неделю апреля жители области отдали мошенникам более 46 миллионов рублей. Всего с 1 по 7 число сотрудники полиции зарегистрировали 66 преступлений с использованием информационных технологий. Первой жертвой стал житель Мурома. Схема такая: мужчине предложили перевести деньги якобы на «безопасный счет». После того как муромлянин перевел 800 000 тысяч рублей через мобильное приложение, ими