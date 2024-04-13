Прокуратура города Владимира напоминает: «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан льготными лекарствами и медизделиями функционирует. Кроме того, специалистам можно задать вопросы

Прокуратура города Владимира напоминает: «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан льготными лекарствами и медизделиями функционирует. Кроме того, специалистам можно задать вопросы о взыскании денежных средств,потраченных на медикаменты, которые должны были быть предоставлены бесплатно. О нарушениях в этой сфере можно сообщить в любой день, включая выходные. «Горячая линия» работает с 9:00 до 18:00 по телефону 8-922-784-15-51