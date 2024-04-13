Прокуратура города Владимира напоминает: «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан льготными лекарствами и медизделиями функционирует. Кроме того, специалистам можно задать вопросы
<a href="https://33live.ru/novosti/13-04-2024-vladimircam-napomnili-o-goryachej-linii-po-voprosam-obespecheniya-lgotnymi-lekarstvami.html" target="_blank">Владимирцам напомнили о «горячей линии» по вопросам обеспечения льготными лекарствами</a> - Прокуратура города Владимира напоминает: «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан льготными лекарствами и медизделиями функционирует. Кроме того, специалистам можно задать вопросы
[url=https://33live.ru/novosti/13-04-2024-vladimircam-napomnili-o-goryachej-linii-po-voprosam-obespecheniya-lgotnymi-lekarstvami.html]Владимирцам напомнили о «горячей линии» по вопросам обеспечения льготными лекарствами[/url] - Прокуратура города Владимира напоминает: «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан льготными лекарствами и медизделиями функционирует. Кроме того, специалистам можно задать вопросы