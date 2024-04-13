Владимирские полицейские напоминают жителям города, как избежать кражи велосипеда В наступлением...

Владимирские полицейские напоминают жителям города, как избежать кражи велосипедаВ наступлением теплого времени года велосипед для многих жителей региона становится любимым транспортным средством. В этот период увеличивается количество краж велосипедов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в последние дни марта и в апреле в полицию уже поступило несколько сообщений о кражах двухколесного транспорта."Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои велосипеды без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не предпринимая меры по сохранности имущества", - отметили в ведомстве.Так, 29 марта 2024 года в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже её велосипеда. Транспортное средство женщина хранила на лестничной площадке. Сумма причиненного ущерба составила 35 000 рублей.3 апреля 2024 года велотранспорта сообщила ещё одна жительница областного центра. Велосипед она оставила без присмотра у чужого дома. Причиненный ущерб составил 10 000 рублей.5 апреля 2024 года с аналогичным заявлением обратилась жительница Московской области. Злоумышленники проникли в дом, где она постоянно не проживает и украли два велосипеда.Полиция напоминает:Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться, обязательно пристегните его к опоре специальным запирающим устройством с металлическим стержнем, по возможности сделайте это вблизи расположения камер видеонаблюдения.Не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным запирающим устройством. При наличии в домах запираемых подвалов или тамбуров, храните велосипеды в этих помещениях, а лучше – в квартирах.Не доверяйте посторонним лицам свое имущество, умейте отказать незнакомцу в просьбе покататься на велосипеде.Сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото принадлежащего вам имущества.Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок.При этом полицейские, которые обнаружат украденное транспортное средство, обязаны будут его передать законному владельцу. Таким образом, покупатель может остаться и без велосипеда, и без денег.Если велосипед все же украли, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел – так повышаются шансы задержать веловора по горячим следам, прежде чем он успеет спрятать или продать похищенное. Если рядом были очевидцы происшествия, запишите их контактные данные – предоставленная ими информация поможет в раскрытии преступления.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений