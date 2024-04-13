Владимирские полицейские напоминают жителям города, как избежать кражи велосипеда
В наступлением...
Владимирские полицейские напоминают жителям города, как избежать кражи велосипеда
В наступлением теплого времени года велосипед для многих жителей региона становится любимым транспортным средством. В этот период увеличивается количество краж велосипедов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в последние дни марта и в апреле в полицию уже поступило несколько сообщений о кражах двухколесного транспорта.
"Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои велосипеды без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не предпринимая меры по сохранности имущества", - отметили в ведомстве.
Так, 29 марта 2024 года в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже её велосипеда. Транспортное средство женщина хранила на лестничной площадке. Сумма причиненного ущерба составила 35 000 рублей.
3 апреля 2024 года велотранспорта сообщила ещё одна жительница областного центра. Велосипед она оставила без присмотра у чужого дома. Причиненный ущерб составил 10 000 рублей.
5 апреля 2024 года с аналогичным заявлением обратилась жительница Московской области. Злоумышленники проникли в дом, где она постоянно не проживает и украли два велосипеда.
Полиция напоминает:
Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться, обязательно пристегните его к опоре специальным запирающим устройством с металлическим стержнем, по возможности сделайте это вблизи расположения камер видеонаблюдения.
Не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным запирающим устройством. При наличии в домах запираемых подвалов или тамбуров, храните велосипеды в этих помещениях, а лучше – в квартирах.
Не доверяйте посторонним лицам свое имущество, умейте отказать незнакомцу в просьбе покататься на велосипеде.
Сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото принадлежащего вам имущества.
Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок.
При этом полицейские, которые обнаружат украденное транспортное средство, обязаны будут его передать законному владельцу. Таким образом, покупатель может остаться и без велосипеда, и без денег.
Если велосипед все же украли, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел – так повышаются шансы задержать веловора по горячим следам, прежде чем он успеет спрятать или продать похищенное. Если рядом были очевидцы происшествия, запишите их контактные данные – предоставленная ими информация поможет в раскрытии преступления.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений