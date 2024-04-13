Во Владимире благоустроят мемориал Вечный огонь на площади Победы 1 апреля 2024 года в городе...

Во Владимире благоустроят мемориал "Вечный огонь" на площади Победы1 апреля 2024 года в городе Владимире начался весенний месячник по благоустройству города, который продлится до 30 апреля.Сотрудники администрации города Владимира совместно с работниками подведомственных муниципальных предприятий и учреждений приводят в порядок закрепленные объекты благоустройства и относящиеся к ним элементы.Специалисты убирают мусор с муниципальных газонов, удаляют грязь и остатки песко-соляной смеси вдоль бордюров, чистят остановки общественного транспорта.Как сообщили в администрации города, в рамках месячника по благоустройству и подготовке ко Дню Победы приступили к благоустройству мемориала "Вечный огонь" на площади Победы.Напомним, что в 2023 году в рамках благоустройства на площади Победы заменена старая брусчатка на брусчатку с гранитной крошкой, заменены старые бордюры, обновлены газоны.Фото: администрация города Владимира