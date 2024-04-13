Во Владимире мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание областной администрации Во...

Во Владимире мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание областной администрацииВо Владимире, 13 апреля 2024 года была совершена попытка поджога здания областной администрации.По предварительным данным бутылка ударилась об окно здания, но не разбила его, а отрикошетила и упала на землю. Об этом сообщается в группе "Подслушано во Владимире".Кроме того, по имеющейся информации, мужчина бросил еще одну бутылку с зажигательной смесью в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль.Как сообщает Алексей Говырин в своем телеграм-канале, подозреваемый, бросивший коктейль Молотова в здание правительства региона и участвовавший в поджоге автомобиля, задержан. Пострадавших нет.Фото, видео: ТГ-КАНАЛ MASH