На уборку Сунгирской палеолитической стоянки вышли владимирцы.

Согласно информации от Владимиро-Суздальского музея-заповедника, во Владимире прошел крупный субботник, в рамках которого была проведена уборка на территории известной Сунгирской палеолитической стоянки.Участие в мероприятии приняли несколько десятков участников, в том числе сотрудники музея-заповедника, волонтеры, представители инспекции госохраны объектов культурного наследия Владимирской области и другие заинтересованные лица. Администрация предоставила необходимую технику, мешки и инвентарь для проведения уборочных работ, что позволило вывезти несколько грузовиков мусора с территории стоянки.