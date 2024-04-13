Сегодня, 13 апреля, в 07:47, спасателям сообщили об огне в подъезде жилого дома №1а на Тракторной улице во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по области. Пламя разгорелось на площади 5

Сегодня, 13 апреля, в 07:47, спасателям сообщили об огне в подъезде жилого дома №1а на Тракторной улице во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по области. Пламя разгорелось на площади 5 квадратных метров. Его отправились тушить 11 человек. Информации о погибших и пострадавших нет. Причина пока неизвестна, ее устанавливает дознаватель. Прокомментируйте новость у нас