Во Владимирской области зафиксированы случаи отравления несовершеннолетних наркотиками Управление...

Во Владимирской области зафиксированы случаи отравления несовершеннолетних наркотикамиУправление Министерства внутренних дел РФ по Владимирской области сообщает, что за первые месяцы 2024 года уже как минимум трое подростков в 33-м регионе попали в реанимацию в связи с острым химическим отравлением наркотиками. За жизнь одного из них врачи боролись больше суток. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Случаи произошли во Владимире и Муроме. Двое несовершеннолетних приобрели наркотические средства через тайники-«закладки».Ещё одного ребёнка опасным веществом угостил знакомый. По всем фактам сотрудники полиции провели проверку. Несовершеннолетние и их родители привлечены к административной ответственности.За 3 месяца этого года к уголовной ответственности привлечено 5 лиц в возрасте 16-17 лет за незаконный сбыт наркотических средств. Все подростки были «закладчиками» интернет-магазинов.За сбыт запрещённых препаратов каждому из задержанных грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее мы рассказывали, 18-летний житель Александровского района, склонял несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Угощавший наркотиками подростков житель Владимирской области может получить до 15 лет лишения свободы.Фото: freepik.com