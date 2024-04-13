В области минимум трое подростков попали в реанимацию после отравления наркотиками.

Как сообщает Управление Министерства внутренних дел России по Владимирскому региону, с начала этого года несколько несовершеннолетних отравились психотропными веществами. За жизнь такого пациента медики боролись более суток.Несовершеннолетние жители Владимира и Мурома получили наркотики разными способами. Одного «угостил» друг, двое других воспользовались «закладками». За три месяца привлекли пять несовершеннолетних за сбыт запрещённых веществ.