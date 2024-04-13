Холодный атмосферный фронт спровоцирует усиление ветра и дожди во Владимирской области
По...
Холодный атмосферный фронт спровоцирует усиление ветра и дожди во Владимирской области
По прогнозам синоптиков, 33-й регион окажется в зоне влияния тыловой части циклона.
Холодный атмосферный фронт принесет во Владимирскую область кратковременные дожди, усиление ветра, а температура продолжит понижаться.
В воскресенье (14 апреля 2024 года) температура воздуха днем достигнет отметки +13°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.
Порывы ветра будут достигать до 8 метров в секунду
Атмосферное давление - 736 до 747 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 14 апреля 2024 года
Наши предки говорили, если облака против ветра плывут - к дождю, низко - к похолоданию. Ясный и солнечный день - к теплому лету.
Существовала в народе и такая погодная примета: перелетные птицы стаями слетаются - к хорошей погоде весной.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений