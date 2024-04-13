Холодный атмосферный фронт спровоцирует усиление ветра и дожди во Владимирской области По...

Холодный атмосферный фронт спровоцирует усиление ветра и дожди во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков, 33-й регион окажется в зоне влияния тыловой части циклона.Холодный атмосферный фронт принесет во Владимирскую область кратковременные дожди, усиление ветра, а температура продолжит понижаться.В воскресенье (14 апреля 2024 года) температура воздуха днем достигнет отметки +13°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.Порывы ветра будут достигать до 8 метров в секундуАтмосферное давление - 736 до 747 мм ртутного столба.Народный прогноз на 14 апреля 2024 годаНаши предки говорили, если облака против ветра плывут - к дождю, низко - к похолоданию. Ясный и солнечный день - к теплому лету.Существовала в народе и такая погодная примета: перелетные птицы стаями слетаются - к хорошей погоде весной.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений