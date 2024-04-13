Зелень апреля: владимирцам рассказали, почему нужно выбирать сезонные продукты В проекте...

"Зелень апреля": владимирцам рассказали, почему нужно выбирать сезонные продуктыВ проекте Роспотребнадзора о здоровом питании специалисты рассказывают, почему нужно выбирать именно сезонные продукты.Хотите получить максимум полезных веществ? Выбирайте сезонные продукты.Мы традиционно привыкли использовать зелень как приправу к основным блюдам. Но она может быть и основным продуктом при приготовлении салатов и даже гарнира.Сегодня мы расскажем как раз о таких видах полезных съедобных растений.Водяной крессЭтот салат легко вырастить, приятно есть и заряжаться пользой от каждого листочка. Ведь в них так много железа и йода! Благодаря сбалансированному содержанию биологически активных веществ и высокому содержанию витаминов и минеральных веществ водяной кресс интенсивно используется в лечебной диетологии. В связи с этим врачи-диетологи рекомендуют включать его в пищу больным в реабилитационный период после длительных тяжелых заболеваний, сложных операций для восстановления и поддержания обмена веществ в целом, а также для улучшения аппетита. Полезно включение растения в диету при ожирении и диабете (обязательно проконсультируйтесь с врачом)На вкус водяной кресс острый, похож на горчицу. Но именно он отлично раскрывает себя во всевозможных зеленых салатах. Также его можно добавлять в бутерброды с цельнозерновым хлебом и мягким творожным сыром.Кресс-салатКресс-салат – это настоящая находка для тех, кто следит за фигурой или просто ведет здоровый и активный образ жизни. В нем содержится всего 32 ккал на 100 г продукта, а вот полезных веществ достаточно много. Эти миниатюрные листочки богаты витаминами А, Е, С, К, витаминами группы В. Также в них есть холин, ниацин и фолиевая кислота и высоко содержание йода.Кресс-салат хорошо влияет на память и когнитивные функции мозга. Также это эффективное мочегонное средство, которое снижает нагрузку на почки и выводит шлаки из организма. Если включить зелень в свой рацион, то вы почувствуете, как она оказывает успокаивающее и антидепрессивное действие, улучшает сон и настроение. Кресс-салат полезен и тем, кто мечтает о красивой здоровой коже: при регулярном употреблении кресс-салат уменьшает воспаления, заживляет следы угрей.У кресс-салата немного горьковатый вкус – он может напомнить вам хрен или горчицу. Если вы положите несколько листочков на бутерброд или омлет, то он не только украсит привычный завтрак, но и придаст интересный акцент. Его можно добавлять в любые салаты – он хорошо сочетается со всеми овощами и видами мяса.Листовой салатМногообразие форм и оттенков, а также простота выращивания сделали это растение очень популярным. Листовой салат употребляют в пищу повсеместно. Есть поговорка о том, что стандартный завтрак фотомодели состоит из листа салата. В этом есть доля правды. Этот овощ очень низкокалорийный – всего 16 ккал на 100 г. Но в нем содержится много клетчатки, которая является питательной средой для полезной микробиоты нашего кишечника. Помимо этого в состав каждого листочка входят витамины С, РР, Е, В1, В2, В6, В9, К, Н, холин, бета-каротин, калий, магний, хлор, кальций, сера, фосфор, цинк, селен, железо, углеводы, зола, сахара, азотистые вещества.Листовой салат укрепляет кости и зубы, способствует очищению крови. Его используют в лечебных диетах для диабетиков, поскольку уникальный состав питательных веществ способен регулировать содержание сахара. Салат также благотворно влияет на покровы тела.Салат сам по себе не имеет ярко выраженного вкуса, но отлично раскрывает себя в присутствии любых других свежих овощей. Поэтому на его основе делают здоровые салаты, а также используют в смузи и для украшения вторых блюд.ШпинатШпинат считается очень питательным, а это довольно необычно по сравнению с привычной зеленью. Дело в высоком содержании белка в овоще – больше его только в молодом горохе и фасоли. Такой растительный белок легко усваивается и надолго насыщает. Шпинат – рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца. Он рекомендован людям с анемией и в восстановительный период после болезней.Обладает легким противовоспалительным, слабительным и мочегонным действием, за счет чего эффективен при отеках. Также немало в шпинате йода, что полезно для жителей областей с недостаточным йодированием воды и пищи. Включение в рацион может восполнить дефицит этого микроэлемента.Шпинат часто входит в состав лечебных диет. Благодаря небольшой калорийности и невысокому гликемическому индексу овощ рекомендован больным диабетом и ожирением. Особенно полезны эти зеленые листья пожилым людям. Вещества в составе шпината снижают утомляемость глаз, могут предупредить дистрофию сетчатки и ее возрастные изменения. А высокое содержание клетчатки помогает кишечнику работать лучше.Применение этого овоща в кулинарии крайне разнообразно. Его используют для приготовления супов, вторых блюд и даже десертов, в том числе мороженого. Это абсолютно самостоятельный продукт, его немного ореховый вкус можно раскрыть, слегка припустив на сковороде или приготовив на пару.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений