Жителей Владимирской области приглашают написать «Тотальный диктант» 20 апреля 2024 года в...

Жителей Владимирской области приглашают написать «Тотальный диктант»20 апреля 2024 года в Центральном федеральном округе пройдёт «Тотальный диктант». Регистрация уже открылась 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Организатором акции выступает Фонд поддержки языковой культуры граждан при содействии Фонда президентских грантов.В каждом отдельном населённом пункте подготовкой и проведением диктанта занимается городской координатор или инициативная команда. Все они – волонтёры и представляют проект по соглашению с организатором акции.«Тотальный диктант» проводится с 2004 года. Ежегодно в нём участвуют сотни тысяч жителей России и зарубежных стран.Подробная информация об акции – на сайте.Фото: freepik.com