Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего шоу скончавшемуся
журналисту Сергею Доренко. В программе Прямой эфир телеканала Россия 1
поговорили о причинах смерти знаменитости.
Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего шоу скончавшемуся
журналисту Сергею Доренко. В программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1"
поговорили о причинах смерти знаменитости.
Большинство знакомых Сергея Доренко склонны верить
официальной версии смерти – разрыв аневризмы аорты. Более того, оказывается журналист знал о проблеме с артерией. Он даже рассматривал варианты операции, однако врачи его отговорили.
Об этом в студии ток-шоу "Прямой эфир" сообщила коллега знаменитости Анастасия
Оношко.
В на съемках отмечалось также, что с таким серьезным
заболеванием езда на мотоцикле противопоказана. Управление байком отнимает
много сил. Из-за перенапряжения поднимается кровяное давление, что могло
спровоцировать разрыв аневризмы. Страсть Сергея Доренко к мотоциклам могла
стоить ему жизни.
Также присутствующие обсудили скандал в семье Сергея Доренко.
Вчера, 12 мая, страна должна была проститься с известным журналистом. Однако панихида, которую запланировали на Троекуровском кладбище, не
состоялась. Приехавшие на прощание родственники, друзья и журналисты оказались
у закрытых дверей церемониального зала.
Дело в том, что дочери журналиста от первого брака обратились в
правоохранительные органы с заявлением о необходимости судебно-медицинской
экспертизы так как подозревают, что отца отравили. Девушки запретили молодой
жене Юлии кремировать Доренко.
Друзья и коллеги решение дочерей журналиста не поддерживают. Криминальная
версия кажется им притянутой за уши. В студии программы приятели
артиста раскритиковали действие родственниц знаменитости. Режиссер Павел Лунгин не стал скрывать своего негативного
отношения к сложившейся на Троекуровском кладбище ситуации.
"Это стыд. Честно говоря, не хотелось бы об этом говорить. Это
какое-то безумие, которое охватило дочек, и оно закончится. Его похоронят, и он
останется в нашей памяти не из-за этого, а из-за того, что он незаменим, как
человек, как голос, как чувство юмора, как уникальное существо", – отметил
режиссер.
Еще один близкий друг Доренко – Бронислав
Виногродский тоже пообщался со съемочной группой "Он не
выделял никого особенно среди своих пятерых детей. Любил. Заботился. В первом
браке все оставил. Я считаю, что версия с отравлением Сергея – это полная
бессмыслица на уровне какого-то бреда. Я не помню, что Сергей хотя бы хоть раз
говорил, что ему кто-то угрожает", – рассказал приятель умершей звезды.
Конфликт на Троекуровском кладбище, по мнению Виногродского.
Связан с накопившимися обидами между родственниками Доренко и ревностью.
Старшие дочери не смогли простить отцу уход из семьи.