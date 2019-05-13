Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего шоу скончавшемуся журналисту Сергею Доренко. В программе Прямой эфир телеканала Россия 1 поговорили о причинах смерти знаменитости.

Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего шоу скончавшемусяжурналисту Сергею Доренко. В программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1"поговорили о причинах смерти знаменитости.Большинство знакомых Сергея Доренко склонны веритьофициальной версии смерти – разрыв аневризмы аорты. Более того, оказывается журналист знал о проблеме с артерией. Он даже рассматривал варианты операции, однако врачи его отговорили.Об этом в студии ток-шоу "Прямой эфир" сообщила коллега знаменитости АнастасияОношко.В на съемках отмечалось также, что с таким серьезнымзаболеванием езда на мотоцикле противопоказана. Управление байком отнимаетмного сил. Из-за перенапряжения поднимается кровяное давление, что моглоспровоцировать разрыв аневризмы. Страсть Сергея Доренко к мотоциклам могластоить ему жизни.Также присутствующие обсудили скандал в семье Сергея Доренко.Вчера, 12 мая, страна должна была проститься с известным журналистом. Однако панихида, которую запланировали на Троекуровском кладбище, несостоялась. Приехавшие на прощание родственники, друзья и журналисты оказалисьу закрытых дверей церемониального зала.Дело в том, что дочери журналиста от первого брака обратились вправоохранительные органы с заявлением о необходимости судебно-медицинскойэкспертизы так как подозревают, что отца отравили. Девушки запретили молодойжене Юлии кремировать Доренко.Друзья и коллеги решение дочерей журналиста не поддерживают. Криминальнаяверсия кажется им притянутой за уши. В студии программы приятелиартиста раскритиковали действие родственниц знаменитости. Режиссер Павел Лунгин не стал скрывать своего негативногоотношения к сложившейся на Троекуровском кладбище ситуации."Это стыд. Честно говоря, не хотелось бы об этом говорить. Этокакое-то безумие, которое охватило дочек, и оно закончится. Его похоронят, и оностанется в нашей памяти не из-за этого, а из-за того, что он незаменим, какчеловек, как голос, как чувство юмора, как уникальное существо", – отметилрежиссер.Еще один близкий друг Доренко – БрониславВиногродский тоже пообщался со съемочной группой "Он невыделял никого особенно среди своих пятерых детей. Любил. Заботился. В первомбраке все оставил. Я считаю, что версия с отравлением Сергея – это полнаябессмыслица на уровне какого-то бреда. Я не помню, что Сергей хотя бы хоть разговорил, что ему кто-то угрожает", – рассказал приятель умершей звезды.Конфликт на Троекуровском кладбище, по мнению Виногродского.Связан с накопившимися обидами между родственниками Доренко и ревностью.Старшие дочери не смогли простить отцу уход из семьи.