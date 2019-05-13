Истоки данной профессии берут свое начало с момента создания воинских гарнизонов при Петре I для несения внутренней службы в разных местах империи.

Днем охранно-конвойной службы в соответствии с приказом НКВД СССР от 1938 года, утвердившим «Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции», ещё во времена Советского Союза было принято считать 13 мая. В истории современной Российской полиции эта дата официально закреплена приказом МВД России от 30 декабря 2011 года № 1324.Вместе с тем истоки данной профессии берут свое начало с момента создания воинских гарнизонов при Петре I для несения внутренней службы в разных местах империи. Позднее при императоре Александре III были созданы конвойные команды. При Николае II утвержден Устав конвойной службы.В начале становления СССР задачи охраны и конвоирования возлагались на разные службы: арестованных охраняли милиционеры, войска ГПУ и конвойная стража – силы распылялись, а функции часто дублировались.После 1924 года конвойные войска стали считаться частью армии: они доставляли подследственных в суды, а осуждённых – в тюрьмы.Позднее конвойные задействовались не только для охраны арестованных и заключённых, но и различных объектов, складов. Во время войны сотрудники службы боролись с вражескими диверсантами, мародёрами, искали дезертиров.О профессии конвоира говорят не часто, но работа полицейских данной специфики, несомненно, заслуживает почёта и уважения.Сейчас – это одна из наиболее многочисленных, подготовленных и хорошо оснащенных служб полиции, выполняющая задачи по обеспечению функционирования системы судопроизводства, безопасность участников судебных процессов и других процессуальных действий, охраняя покой граждан нашей страны, принимая необходимые меры для создания надлежащих условий содержания лиц, находящихся во временной изоляции от общества.