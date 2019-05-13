Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала. На этот раз он был задержан за распитие алкогольных напитков в общественном месте и препровожден в один из полицейских участков Москвы.

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала. На этот раз он был задержан за распитие алкогольных напитков в общественном месте и препровожден в один из полицейских участков Москвы."На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко", – цитирует ТАСС неназванного сотрудника правоохранительных органов.В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт задержания подтвердили, однако уточнять фамилию нарушителя не стали. Напомним, что ранее Емельяненко лишился водительских прав на полтора года за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошел в Кисловодске.