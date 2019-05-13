Наследник герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая. Недавно стало известно, что Меган Маркл не собирается сидеть дома, ухаживая за ребенком.

Наследник герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая. Недавно стало известно, что Меган Маркл не собирается сидеть дома, ухаживая за ребенком.Как рассказал источник, близкий к королевской семье, супруги выступают за равные права в воспитании наследника. Бывшая актриса уже всерьез задумывается над тем, чтобы вернуться к работе. А пока герцогиня будет выполнять свои обязанности и посещать важные встречи, за наследником будет следить принц Гарри."Меган Маркл ясно дала нам понять, что хочет вновь работать. Она намерена дальше заниматься благотворительностью. Несмотря на рождение наследника, у нее накопилось очень много энергии и амбиций", – приводит слова анонимного источника издание Express.co.uk.Супруг герцогини в свою очередь руководствовался примером своего старшего брата. Через несколько недель после рождения принца Джорджа в 2013 году принц Уильям похвастался журналистам, что впервые сменил ребенку подгузник. "Я заслужил медаль!", – поделился герцог Кембриджский.Напомним, что наследник и принца Гарри стал седьмым в порядке престолонаследия. Он получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Недавно в Сети появились первые фотографии малыша. Между британцами разгорелся серьезный спор, на кого больше похож ребенок.