Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу оформили развод в начале года. У пары подрастает малолетняя дочь София.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу оформили развод в начале года. У пары подрастает малолетняя дочь София.Несмотря на расставание, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу остались в человеческих отношениях. К примеру, популярная исполнительница и ее экс-супруг сумели договориться насчет общей дочери Софии. Певица дала возможность бывшему мужу проводить время с наследницей. Так, недавно Мурат и София сходили в контактный зоопарк, перекусили в ресторане и даже заняты в постановке спектакля.Об этом журналисты узнали благодаря официальной страничке Мурата Налчаджиоглу в социальной сети Instagram. В Stories бывший муж Ани Лорак опубликовал несколько фотографий и коротких видео, на которых запечатлел наследницу. В контактном зоопарке София покормила морских свинок и рыб, снялась с попугайчиками, рассмотрела под микроскопом перо павлина.Напомним, Ани Лорак вышла замуж за турка Мурата Налчаджиогу в августе 2009 года. Спустя два года у них появилась наследница София. Семья казалась гармоничной: в многочисленных интервью гастролирующая певица рассказывала о том, как сохранять доверие и близость с мужем, делилась подробностями отношений с дочкой, при этом не скрывая, что в браке у нее случались и проблемы.Однако о том, что Мурат не хранит верность Ани, стало известно лишь в конце 2018 года. Тогда в Сети появилось видео, на котором супруга певицы сняли в обществе некой брюнетки, которой тот что-то шептал на ушко, страстно обнимая. Вскоре Лорак подала на развод.Бывший директор "Ани Лорак продакшн"Сергей Перман в интервью одному из украинских изданий прокомментировал расставание певицы с турецким мужем: "Я не хочу обсуждать Мурата. У него очень высокие интеллектуальные способности. Я так скажу: он – Остап Бендер. Он умный парень, безусловно. Но турки – это очень специфическая нация, и когда он попал сюда… Я хотел сказать, что моногамных турецких мужчин не существует".