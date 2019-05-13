Певец всего себя отдал зрителю. Теперь Дима Билан с трудом может разговаривать.

Певец всего себя отдал зрителю. Теперь Дима Билан с трудом можетразговаривать.Артист проехал с гастролями по США. Звезда заглянула в Сан-Франциско,Санта-Барбару, Лос-Анджелес и Сиэтл. Дима Билан выкладывался на концерте на все100%.О путешествии артист отчитывался всвоемаккаунте в Instagram.Звезда поделилась, что среди поклонников его творчества за рубежом есть знаменитости,например, Милла Йовович. Голливудская дива была на концерте Билана в Лос-Анджелесе.Во время выступления Дима подошел к Милле и спел специальнодля нее. Артистку этот жест очень растрогал, она даже обняла Билана под восторженныекрики толпы. "Это был удивительный вечер в #LA", – написал после артист в личноммикроблоге, опубликовав снимок с Йовович.После, уже в Сиэтле, вышел на встречу споклонницами. Фанатки, увидев кумира, пришли в бешеный восторг и радостнозакричали. Каждая хотела, чтобы именно ее услышал любимец, поэтому поднялся невообразимыйшум.Оказалось, что Дима Билан потерял голос. "Пожалуйста, можноя скажу?" – утихомирил он девушек. Артист откашлялся и положил палец к губам: "Тссс!"– я не могу громко говорить. После трех концертов я немного сорвал голос. Завтраи послезавтра у меня выходной, надеюсь немного восстановиться".Влюбленные в поклонницы посочувствовали . Онипопросили артиста приезжать почаще.