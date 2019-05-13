Певец всего себя отдал зрителю. Теперь Дима Билан с трудом может
разговаривать.
Певец всего себя отдал зрителю. Теперь Дима Билан с трудом может
разговаривать.
Артист проехал с гастролями по США. Звезда заглянула в Сан-Франциско,
Санта-Барбару, Лос-Анджелес и Сиэтл. Дима Билан выкладывался на концерте на все
100%.
О путешествии артист отчитывался всвоем
аккаунте в Instagram.
Звезда поделилась, что среди поклонников его творчества за рубежом есть знаменитости,
например, Милла Йовович. Голливудская дива была на концерте Билана в Лос-Анджелесе.
Во время выступления Дима подошел к Милле и спел специально
для нее. Артистку этот жест очень растрогал, она даже обняла Билана под восторженные
крики толпы. "Это был удивительный вечер в #LA", – написал после артист в личном
микроблоге, опубликовав снимок с Йовович.
После, уже в Сиэтле, вышел на встречу с
поклонницами. Фанатки, увидев кумира, пришли в бешеный восторг и радостно
закричали. Каждая хотела, чтобы именно ее услышал любимец, поэтому поднялся невообразимый
шум.
Оказалось, что Дима Билан потерял голос. "Пожалуйста, можно
я скажу?" – утихомирил он девушек. Артист откашлялся и положил палец к губам: "Тссс!"
– я не могу громко говорить. После трех концертов я немного сорвал голос. Завтра
и послезавтра у меня выходной, надеюсь немного восстановиться".
Влюбленные в поклонницы посочувствовали . Они
попросили артиста приезжать почаще.