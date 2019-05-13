Вооруженные люди ворвались в церковь на севере Буркина-Фасо на западе Африки и открыли огонь по прихожанам. Погибли шесть человек, включая священника.

Вооруженные люди ворвались в церковь на севере Буркина-Фасо на западе Африки и открыли огонь по прихожанам. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.Террористы ворвались в церковь в начале воскресной мессы и открыли стрельбу. Погибли шесть человек, включая священника. Утверждается, что это первое нападение на католическую церковь с начала террористических атак.В последнее время в Буркина-Фасо участились нападения на церкви и приходы — более 200 атак за последние три года. В начале мая во время нападения на церковь Ассамблеи бога погибли священник и пять прихожан. В конце апреля была обстреляна церковь пятидесятников, погибли пастор, его сын и зять, прислуживавшие во время мессы. Зная о готовящемся нападении, священник отказался закрывать церковь, в которой прослужил почти 40 лет.Большинство жителей Буркина-Фасо (60%) — мусульмане, христиан (в основном католиков) в стране чуть более 23%.