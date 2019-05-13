Известная телеведущая
обрушилась на поклонницу в Instagram. Ксения Бородина резко
отреагировала на подозрения в обмане.
Известная телеведущая
обрушилась на поклонницу в Instagram. Ксения Бородина резко
отреагировала на подозрения в обмане.
Ведущая "Дома-2" провела майские выходные с супругом
Курбаном Омаровым в Санкт-Петербурге. Знаменитость посетила ряд интересных мест
в северной столице, о чем регулярно информировала своих поклонников в соцсети.
Будучи в пути, Ксения Бородина предложила в своем Stories подписчикам
задать ей интересующие вопросы. Сообщение одной из пользовательниц Сети вывело
звезду экрана из себя.
Дело в том, что некие мошенники размещали в Instagram недобросовестную информацию
от имени Ксении Бородиной. Из-за этого на нее обрушилось море упреков и
подозрений в обмане. "Лохотрон, не ожидала от вас", – написала одна из
поклонниц ведущей. "Отстаньте уже от меня раз и навсегда!!!", – взорвалась
звезда, дав понять, что не имеет к этому никакого отношения.
Отметим, что часто обвиняют в том, что
она слишком грубо общается с фолловерами. Девушка не раз "отшивала" назойливых поклонников
и хейтеров, критикующих ее мужа-бизнесмена.
Как писали "Дни.ру", ранее скандальный блогер Елена Миро рассказала
об одной из выходок супруга . Курбан
Омаров ужинал с другом в ресторане, пытаясь обратить на себя внимание девушек
за соседним столиком. По словам Миро, приятели бросили в представительниц
прекрасного пола яйца. "Жить с таким – себя не уважать", – заключила
блогер.