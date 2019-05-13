Известная телеведущая обрушилась на поклонницу в Instagram. Ксения Бородина резко отреагировала на подозрения в обмане.

Известная телеведущаяобрушилась на поклонницу в Instagram. Ксения Бородина резкоотреагировала на подозрения в обмане.Ведущая "Дома-2" провела майские выходные с супругомКурбаном Омаровым в Санкт-Петербурге. Знаменитость посетила ряд интересных меств северной столице, о чем регулярно информировала своих поклонников в соцсети.Будучи в пути, Ксения Бородина предложила в своем Stories подписчикамзадать ей интересующие вопросы. Сообщение одной из пользовательниц Сети вывелозвезду экрана из себя.Дело в том, что некие мошенники размещали в Instagram недобросовестную информациюот имени Ксении Бородиной. Из-за этого на нее обрушилось море упреков иподозрений в обмане. "Лохотрон, не ожидала от вас", – написала одна изпоклонниц ведущей. "Отстаньте уже от меня раз и навсегда!!!", – взорваласьзвезда, дав понять, что не имеет к этому никакого отношения.Отметим, что часто обвиняют в том, чтоона слишком грубо общается с фолловерами. Девушка не раз "отшивала" назойливых поклонникови хейтеров, критикующих ее мужа-бизнесмена.Как писали "Дни.ру", ранее скандальный блогер Елена Миро рассказалаоб одной из выходок супруга . КурбанОмаров ужинал с другом в ресторане, пытаясь обратить на себя внимание девушекза соседним столиком. По словам Миро, приятели бросили в представительницпрекрасного пола яйца. "Жить с таким – себя не уважать", – заключилаблогер.