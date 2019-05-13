Владимирский хлебокомбинат проводит большую работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и уважения к отечественной истории, к лучшим традициям нашего народа.

Владимирский хлебокомбинат проводит большую работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и уважения к отечественной истории, к лучшим традициям нашего народа.Школьники и студенты – частые гости предприятия. Здесь им показывают и рассказывают о том, как организован трудовой процесс на одном из лучших хлебопекарных предприятий России, как производят знаменитую владимирскую хлебобулочную продукцию. Более 20 лет комбинат проводит акцию «Первоклассник». Первоклашки, участвуя в творческом процессе (рисуют и сочиняют на тему хлеба), с ранних лет постигают такие важные истины, как бережное и уважительное отношение к «продукту № 1», к труду хлебопёков.Хлеб победыОсобое место в воспитании молодёжи, безусловно, занимает Великая Победа над фашистской Германией, одержанная нашими дедами и прадедами, боевые и трудовые подвиги советских людей. Ежегодно Владимирский хлебокомбинат активно участвует в областных и городских мероприятиях, посвященных Дню Победы. Выпекаемый владимирскими хлебопеками «Хлеб победы» стал неизменной частью этих мероприятий. Экспозицию предприятия, рассказывающую о самоотверженной работе хлебокомбината в годы войны, с полевой палаткой и военной техникой, каждый год посещают тысячи владимирцев и гостей области – преимущественно молодёжь.В прошлом году хлебокомбинат организовал и провёл конкурс, где школьники рисовали и сочиняли эссе на тему трудового подвига хлебопёков в Великой Отечественной войне. Результат потряс не только тем интересом, который проявили к нему, но и той эмоциональной силой, состоянием души, которые чувствовались буквально в каждой работе.Историческая памятьВ нынешнем году подобный конкурс, только в более расширенном виде (героями творческих работ могли стать все труженики области, приближавшие победу на трудовой вахте в тылу), и совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» (проект «Историческая память») назывался «Победа ковалась в тылу».«К участию в конкурсе, - говорит координатор проекта «Историческая память» Владимир Лялин, - мы пригласили всех школьников региона с 1 по 9 класс. Работы ребята отправляли в электронном виде на специальный сайт».Итоги подвели накануне 74-й годовщины Великой Победы в одной из воинских частей Ковровского гарнизона. Всего в конкурсе участвовало 117 работ по 4-м номинациям. Победителями признали: в категории 1-4 класс Егор Аверьянов (эссе) и Арина Румянцева (рисунок); в категории 5-9 класс Эвестина Зеленова (эссе) и Елизавета Никифорова (рисунок). Победители и призёры получили заслуженные награды. А ещё одной наградой для лауреатов стала сама поездка в воинскую часть.Виртуальный полигон«Ребята собственными глазами увидели, - рассказал Владимир Лялин, - как организована служба нынешнего поколения защитников Отечества, своими руками прикоснулись к стрелковому оружию и боевой технике. Всех очень заинтересовал настоящий танк, который осмотрели и ощупали со всех сторон и даже понаблюдали, как он заводится и трогается. Неизгладимые впечатления остались от занятий на гидравлических тренажёрах, которые переместили ребят на виртуальный полигон. Мы ставили перед собой цель, чтобы участники конкурса не только максимально прониклись атмосферой тяжёлой военной поры, в которую жили и защищали Отечество их деды и прадеды, но и посмотрели, как несут ратную службу их наследники, воины-россияне 21 века. По-моему, у нас всё получилось. В следующем году постараемся сделать конкурс ещё более интересным и массовым. Надо помнить о том, что наше будущее зависит от настоящего».