Итальянский вратарь французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Буффон не планирует завершать профессиональную карьеру после завершения нынешнего сезона. Даже если ПСЖ не предложит 41-летнему голкиперу контракт, итальянец рассмотрит другие варианты трудоустройства.

Итальянский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон не планирует завершать профессиональную карьеру после завершения нынешнего сезона. Даже если "ПСЖ" не предложит 41-летнему голкиперу контракт, итальянец рассмотрит другие варианты трудоустройства.Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Буффон хотел бы остаться в составе парижан. Если же французский клуб не станет продлевать соглашение с итальянцем, тот открыт для предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов.В нынешнем сезоне Буффон провел за "ПСЖ" 24 игры. В девяти из них он оставил свои ворота в неприкосновенности.