Результатом сегодняшнего высказывания Помпео может стать предметная и честная совместная работа России и США в проблемных регионах мира, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Однако сенатор отметил характерную особенность американских политиков, которым свойственно делать сегодня одни заявления, а завтра другие.

Результатом сегодняшнего высказывания Помпео может стать "предметная и честная" совместная работа России и США в проблемных регионах мира, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Однако сенатор отметил характерную особенность американских политиков, которым свойственно делать "сегодня одни заявления, а завтра другие", как, к примеру, по выводу войск из Сирии или совместная работа в Афганистане, цитирует Цекова RT.Сенатор уверен, что мировая общественность давно убедилась в том, что за словами российской стороны всегда "следуют соответствующие действия".Ранее Помпео выразил надежду, что США и РФ удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является "работа в Сирии и Афганистане".