Около 100 вышедших в отставку военнослужащих ливанской армии заблокировали три входа в здание Центробанка страны. Они объявили, что сидячая забастовка продлится до тех пор, пока правительство Ливана не откажется от планов по сокращению размера военных пенсий и выплат отставным военным.

Около 100 вышедших в отставку военнослужащих ливанской армии заблокировали три входа в здание Центробанка страны. Они объявили, что сидячая забастовка продлится до тех пор, пока правительство Ливана не откажется от планов по сокращению размера военных пенсий и выплат отставным военным.Представитель протестующих заявил, что они не будут пропускать сотрудников банка на работу до тех пор, пока их требование не будет выполнено, передает ТАСС.Начиная с 1 мая после появившихся сообщений о намерениях властей Ливана сократить заработную плату и пенсии работникам государственного сектора профсоюзы начали проводить предупредительные забастовки, 6 мая к ним присоединились служащие Центрального банка станы, но уже 7 мая глава Всеобщей конфедерации трудящихся Ливана сообщил о приостановке всеобщей забастовки. Это было сделано после обещания президента Мишеля Ауна, что сокращения выплат не затронут средний класс и слои населения с невысокими доходами.