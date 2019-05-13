Скончавшийся главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко указал в завещании, что его тело должно быть кремировано.

Скончавшийся главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко указал в завещании, что его тело должно быть кремировано."Сейчас стало ясно совершенно, что кремация — это его личное желание. Супруга рассказала об этом, есть текст. В общем, все об этом свидетельствует, он неоднократно это говорил: о том, что часть пепла захоронить, часть в Крыму развеять", — рассказал РИА Новости генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.Сергей Доренко умер вечером 9 мая в возрасте 59 лет от разрыва аорты. Журналисту стало плохо, когда он ехал на мотоцикле, в итоге он потерял управление и упал. Смерть носила естественный характер и не стала следствием ДТП, указывается в заключении судебно-медицинской экспертизы.Однако дочь скончавшегося Екатерина не согласилась с такими выводами и подала заявление в полицию с просьбой выяснить истинные причины смерти ее отца. По ее словам, Доренко мог быть отравлен.Из-за назначенной повторной экспертизы запланированная на 12 мая церемония прощания с Сергеем Доренко не состоялась. На данный момент сроки окончания экспертизы неизвестны.