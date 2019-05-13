На чемпионате мира по хоккею с шайбой в Словакии сборная России провела вторую игру на турнире. На этот раз ее соперником стала команда Австрии. Россияне без особых проблем разобрались с австрийцами, отправив в их ворота пять безответных шайб. Вратарь Александр Георгиев оформил сухарь.

На чемпионате мира по хоккею с шайбой в Словакии сборная России провела вторую игру на турнире. На этот раз ее соперником стала команда Австрии. Россияне без особых проблем разобрались с австрийцами, отправив в их ворота пять безответных шайб. Вратарь Александр Георгиев оформил "сухарь".В матче с Австрией впервые на льду в составе сборной России появились форвард ЦСКА Иван Телегин и защитник "Колорадо" Никита Задоров, ранее заявленные на турнир тренерским штабом национальной команды. Армейский нападающий отметил свой дебют заброшенной шайбой.Также за победителей отличился Евгений Дадонов. Как и в предыдущей игре, он сделал дубль. Еще по голу записали в свой актив Никита Кучеров и Илья Ковальчук. Итоговый счет – 5:0 в пользу россиян.Российская команда набрала 6 очков после двух игр и вместе с чешскими хоккеистами возглавляет турнирную таблицу группы В. Следующую встречу на турнире подопечные Ильи Воробьева проведут 13 мая как раз против сборной Чехии. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.В другой встрече дня сборная США разгромила французов со счетом 7:1.