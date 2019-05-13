Родители учеников узнали об особенностях прохождения службы в системе МВД, о требованиях, предъявляемых к кандидатам при поступлении на службу в органы внутренних дел.

В Управлении образования администрации Гусь-Хрустального района состоялось родительское собрание «Живи, учись, работай во Владимирской области!». Главной целью собрания стало информирование родителей о специальностях, востребованных в Гусь-Хрустальном районе, о выборе профессий, о необходимости своевременной и тщательной подготовки к следующему этапу обучения детей в образовательных учреждениях.В данном мероприятии приняли участие сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», представители районной администрации, а также родители учеников и педагоги районных образовательных учреждений.Психолог отделения по работе с личным составом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» капитан внутренней службы Лариса Липатова рассказала присутствующим о порядке поступления и обучения в учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации. Родители узнали об особенностях прохождения службы в системе МВД, о требованиях, предъявляемых к кандидатам при поступлении на службу в органы внутренних дел, а также о социальных гарантиях, которые предоставляются сотрудникам полиции.В завершении мероприятия родители получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы, отметив важность и значимость проведения подобных встреч.