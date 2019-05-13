В матче 28-го тура российской премьер-лиги петербургский Зенит, досрочно ставший чемпионом страны, на своем поле одержал волевую победу над московским ЦСКА со счетом 3:1. Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба записал на свой счет ассистентский хет-трик.

В матче 28-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом страны, на своем поле одержал волевую победу над московским ЦСКА со счетом 3:1. Нападающий "сине-бело-голубых" Артем Дзюба записал на свой счет ассистентский хет-трик.У победителей встречи дубль оформил Себастьян Дриусси (38-я, 86-я минуты) и единожды отличился Эмилиано Ригони (62), а у армейцев единственный мяч забил Иван Обляков (30), которому ассистировал Марио Фернандес."Зенит" довел беспроигрышную серию в РПЛ до 11 игр (8 побед, 3 ничьи) и увеличил количество очков до 61, а ЦСКА потерпел третье поражение в последних пяти играх и расположился на пятой строчке, имея в активе 45 очков.В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака 19 мая на выезде сыграют с "Ростовом", а команда Виктора Гончаренко днем ранее на поле домашней "ВЭБ-Арены" в Москве сыграет с грозненским "Ахматом".