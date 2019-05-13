Известного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, задержанного полицией Москвы за распитие алкогольных напитков в общественном месте, отпустили после составления административного протокола.

Известного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, задержанного полицией Москвы за распитие алкогольных напитков в общественном месте, отпустили после составления административного протокола.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, боец будет вынужден заплатить административный штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Ранее Емельяненко лишился водительских прав на полтора года за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошел в Кисловодске.Напомним, в мае Емельяненко должен был в Самаре подраться с бразильским экс-бойцом UFC Луисом Энрике, но в итоге бой не состоялся – россиянин в апреле объявил о переносе поединка из-за падения с велосипеда.