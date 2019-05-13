В Сети появился долгожданный трейлер финального эпизода Игры престолов. Премьера серии назначена на 20 мая.

В Сети появился долгожданный трейлер финального эпизода "Игры престолов". Премьера серии назначена на 20 мая.Видеозапись появилась 12 мая на официальном Youtube-канале шоу. В трейлере финала "Игры престолов" можно увидеть разрушенную Королевскую Гавань и войско Безупречных, возглавляемое Дейнерис Таргариен.В недавнем интервью исполнительница одной из главных ролей Эмилия Кларк пообещала, что финал станет "настоящим безумием". Актриса порекомендовала поклонникам смотреть эпизоды восьмого сезона на большом экране, передает РИА Новости.Поклонники фэнтезийного сериала "" в США стали все чаще давать своим детям имена героев шоу, передает телеканал "". В прошлом году в стране родилось 560 новорожденных с именем Кхалиси и 2545 девочек с именем Арья, передает "".