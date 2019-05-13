В Сети на суд публики представили новые фотографии переправы через Керченский пролив. Комментаторы разразились истерикой, а СМИ принялись публиковать панические комментарии о судьбе Крымского моста.

В Сети на суд публики представили новые фотографии переправы через Керченский пролив. Комментаторы разразились истерикой, а СМИ принялись публиковать панические комментарии о судьбе Крымского моста.Прошедшие майские праздники стали отличной возможностью отдохнуть на полуострове. Многие поехали на местные курорты черезКрымский мост. Истеричные комментарии в Сети не заставили себя долго ждать.Как обычно, отличились украинские блогеры и СМИ. Так,пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25% опубликовала несколькофотографий переправы и заявила, что Крымский мост стоит пустой: автомобилей нанем якобы почти нет.Мимо подобных сомнительных утверждений не могла пройтиукраинская пресса. "Свежие фото проклятого Крымского моста вызвалиистерику в Сети" – с таким заголовком выпустила очередной"разоблачительный" материал о переправе издание replyua.net.Сама RoksolanaToday&Крым25% подписала снимок"опустевшего" Крымского моста: "Стоит себе. Туристов майскихпроважает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". Публикации в украинском сегменте Сети вызвали гнев у россиян.Так, пользователь Mike Mount Mikhail назвал жителейНезалежной "сектой "Свидетелей " и призвалукраинцев подумать над собственной инфраструктурой, которая находится в крайнеплачевном состоянии. "ПровОжает, недоучка ты рагульская", – прокомментировалRabic.Утверждения, что трасса через Керченский пролив пустая -ложь, уверяют россияне. Более того, украинцы сами активно посещают полуостров.Причем многие из них едут в регион специально, чтобы посмотреть на Крымскиймост, сообщил член Госсовета Крыма Алексей Черняк.Сами за себя говорят показатели трафика по переправе.Дорожные службы зафиксировали, что только 1 мая по Крымскому мосту проехали 20тысяч автомобилей. Всего за первые майские праздники на переправе побывалиоколо 100 тысяч транспортных средств, а количество отдыхающих за прошедшие двенедели составило 250 тысяч.Через два дня исполнится ровно год с момента открытияавтомобильной переправы через Керченский пролив. К концу года по начнут курсировать поезда.