В Сети на суд публики представили новые фотографии переправы через Керченский пролив. Комментаторы разразились истерикой, а СМИ принялись публиковать панические комментарии о судьбе Крымского моста.
В Сети на суд публики представили новые фотографии переправы через Керченский пролив. Комментаторы разразились истерикой, а СМИ принялись публиковать панические комментарии о судьбе Крымского моста.
Прошедшие майские праздники стали отличной возможностью отдохнуть на полуострове. Многие поехали на местные курорты через
Крымский мост. Истеричные комментарии в Сети не заставили себя долго ждать.
Как обычно, отличились украинские блогеры и СМИ. Так,
пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25% опубликовала несколько
фотографий переправы и заявила, что Крымский мост стоит пустой: автомобилей на
нем якобы почти нет.
Мимо подобных сомнительных утверждений не могла пройти
украинская пресса. "Свежие фото проклятого Крымского моста вызвали
истерику в Сети" – с таким заголовком выпустила очередной
"разоблачительный" материал о переправе издание replyua.net.
Сама RoksolanaToday&Крым25% подписала снимок
"опустевшего" Крымского моста: "Стоит себе. Туристов майских
проважает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)". Публикации в украинском сегменте Сети вызвали гнев у россиян.
Так, пользователь Mike Mount Mikhail назвал жителей
Незалежной "сектой "Свидетелей " и призвал
украинцев подумать над собственной инфраструктурой, которая находится в крайне
плачевном состоянии. "ПровОжает, недоучка ты рагульская", – прокомментировал
Rabic.
Утверждения, что трасса через Керченский пролив пустая -
ложь, уверяют россияне. Более того, украинцы сами активно посещают полуостров.
Причем многие из них едут в регион специально, чтобы посмотреть на Крымский
мост, сообщил член Госсовета Крыма Алексей Черняк.
Сами за себя говорят показатели трафика по переправе.
Дорожные службы зафиксировали, что только 1 мая по Крымскому мосту проехали 20
тысяч автомобилей. Всего за первые майские праздники на переправе побывали
около 100 тысяч транспортных средств, а количество отдыхающих за прошедшие две
недели составило 250 тысяч.
Через два дня исполнится ровно год с момента открытия
автомобильной переправы через Керченский пролив. К концу года по начнут курсировать поезда.