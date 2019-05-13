Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко согласилась открыть общественную приемную в палатке. Накануне в горсовет поступило предложение ее снести.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко согласилась открыть общественную приемную в палатке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.Предложение открыть приемную в обычной палатке, в которой в центре Харькова собирают гуманитарную помощь "на фронт", поступило от общественников и активистов."Я дала согласие", — написала Геращенко, отметив, что почла за честь такое предложение.Между тем палатку "Все для победы", установленную в 2014 году на площади Свободы, могут снести. Петиция с таким предложением поступила накануне в горсовет Харькова. Мэр Геннадий Кернес призывал жителей города поддержать предложение.