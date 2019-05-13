В преддверии 9 Мая возникла еще одна тема, без которой сегодня не обойтись. Она - трудная. Это авиакатастрофа, что случилась в Шереметьево 5 мая. Тогда жестко приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, да так, что в пожаре погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

В преддверии 9 Мая возникла еще одна тема, без которой сегодня не обойтись. Она — трудная. Это авиакатастрофа, что случилась в Шереметьево 5 мая. Тогда жестко приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, да так, что в пожаре погибли 40 пассажиров и один член экипажа.Характерно, что в Сети ровно те же, кто хаяли праздник Победы, разразились проклятьями и в адрес нашего самолета, и в адрес государства, которому якобы не жалко людей. Справедливости ради, как сейчас выясняется, причина катастрофы была не в самолете. И к тому же до сих пор у лайнера Sukhoi Superjet 100 не было ни одной катастрофы из-за отказа техники. Ни одной. В отличие, например, от Boeing. Просто факт. Следствие идет. Профессионалы разберутся.Этот полет длился 28 минут. 18:30. Первые секунды после приземления, весь хвост объят пламенем. Слышна команда: "На выход!" По аварийным надувным трапам идет эвакуация. Потом подсчитали: на нее потребовалось 55 секунд.В это же время начинают тушить. Самолет окружен пожарными машинами. Через 11 минут огонь потушен. Работают спасатели. Один из пассажиров благодарит стюардесс.У следствия — вопросы и к экипажу, и к исправности самолета, и к наземным службам. Рассматривают три версии аварии, которая привела к гибели 41 человека. Командир воздушного судна Денис Евдокимов говорит: взлетели в 18:02 и сразу попали в грозу."Из-за молнии у нас произошли потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления", — сказал Денис Евдокимов.О неполадках в 18:12 сообщили диспетчеру, получили добро на посадку.В 18:22 бортпроводник Максим Моисеев отправляет sms невесте: "Мы возвращаемся, не волнуйся". В 18:24 — еще одно сообщение: "Люблю тебя". Максим погиб, пытаясь открыть выходы в хвосте, — их заклинило.Полные топливные баки и слишком большая скорость при посадке — в итоге самолет трижды подпрыгивает, отталкиваясь от полосы."Надломились стойки шасси, повредили баки, которые находятся в крыльях самолета. Говорить, что Superjet плохой только потому, что он быстро горит, нельзя, я вас уверяю, любой самолет горит очень быстро, даже большой", — отметил Андрей Литвинов, пилот первого класса.Идет проверка действий диспетчеров и спасателей. Отдельная тема — подготовка пилотов."Ошибка мирового значения, когда из пилота, командира корабля пытаются сделать оператора компьютера. Французский Airbus летел из Бразилии в Париж, нырнул в Атлантический океан — утонули 170 человек. Выводы французской комиссии были потрясающие, что экипаж не был обучен ручному управлению самолетом в случае отказа электроники. Все, прилетели! Я боюсь, что близко к этой мировой тенденции находимся и мы", — сказал Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР.Пострадавших в больницы доставляли по воздуху вертолетами."У нас находятся пятеро пострадавших после аварии. Четверо из них — это экипаж, он в удовлетворительном состоянии. Пациентка, которая находится в реанимации, — в тяжелом состоянии, пока без каких-то серьезных изменений", — рассказал Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.В московских клиниках — девять человек из тех, кто летел этим рейсом.Хвост выгорел дотла, от самолета, по сути, осталась только носовая часть. С обломками работают следователи. Один из черных ящиков сильно поврежден, но это не помешает расшифровать хранящуюся в нем информацию. На это — говорят в Международном авиационном комитете — потребуются две-три недели.