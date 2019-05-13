К участию в мероприятии были приглашены представители местного мотоклуба.

В преддверии летних каникул сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» провели для учащихся начальных классов 12-ой школы города Мурома тематический урок по Правилам дорожного движения. К участию в мероприятии были приглашены представители местного мотоклуба.Инспектор ГИБДД старший лейтенант полиции Илья Данилов помог школьникам вспомнить правила безопасного перехода проезжей части, а также различные «ситуации-ловушки», которые могут поджидать юных пешеходов вблизи дороги.Инспектор ГИБДД напомнил ребятам о требованиях ПДД при управлении велосипедами и правила поведения пассажиров при передвижении в легковых и маршрутных транспортных средствах.Поддержали беседу представители мотоклуба, которые напомнили ребятам о важности использования пассивных средств защиты и призвали строго соблюдать Правила дорожного движения.В завершение встречи ребята с удовольствием приняли предложение примерить экипировку байкеров и сделать фото с гостями.