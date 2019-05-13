Информация о подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 2019 года на базе Центра реабилитации «Бугорок» для детей в возрасте от 7 до 17 лет...

В соответствии с приказом Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве № 89 от 22 февраля 2019 года «О подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 2019 года» на базе Центра реабилитации «Бугорок» для детей в возрасте от 7 до 17 лет создан Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».Лагерь работает в период с июня по август. Дети проживают в 4-х местных номерах с удобствами на этаже. Для детей организовано 5-разовое питание, воспитательная, обучающая и развлекательная программа. Все мероприятия в лагере имеют воспитательный характер, прививая детям навыки самоорганизации. Продолжительность одной смены – 24 дня. Периоды смен:1-я смена с 29 мая по 21 июня;2-я смена с 26 июня по 19 июля;3-я смена с 24 июля по 16 августа.С целью ознакомления с условиями пребывания детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года, приглашаем родителей и законных представителей в Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в Дни открытых дверей, которые состоятся 19 и 25 мая с 10.00 до 16.00.Для получение возвратного талона на получение путевки необходимо обращаться по адресу: 63 км. Каширского шоссе, ЦР «Бугорок» (телефон для справок 8 (495) 390-30-52). С подробной информацией о перечне документов для получения путевки можно ознакомиться на официальном сайте ЦР «Бугорок» (бугорок.рус).В Загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» мы заботимся о том, чтобы дети учились общаться друг с другом, заводили новых друзей, а также работали в команде и проявляли свои лучшие качества.