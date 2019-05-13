Голливудская звезда попала в объективы папарацци, отправившись за покупками. На шоппинг Анджелина Джоли прихватила с собой детей.

Голливудскаязвезда попала в объективы папарацци, отправившись за покупками. На шоппинг Анджелина Джоли прихватила с собой детей.Актриса, страдающая отпаралича Белла, который влияет на мышцы лица, и похудевшая до 42 килограммов, вышлав свет с детьми. Анджелина Джоли отправилась за покупками вместе с 15-летнимПаксом, 14-летней Захарой и 10-летним Ноксом.Трое других отпрысков звезды –Мэддокс, Вивьен и Шайло, судяпо всему, остались дома. Анджелина Джоли во всем черном выглядела совсем истощенной,если не сказать – иссохшей. В сопровождении телохранителей она ходила побутикам, где примеряла вещи и сделала несколько покупок, сообщает TheHollywood Life.Отмечается, что на прогулкеАнджелина Джоли много улыбалась. После похода по магазинам знаменитость вместес детьми села в припаркованный возле торгового центра автомобиль и скрылась внеизвестном направлении.Сейчас 43-летняя АнджелинаДжоли переживает сложный период. Недавно она развелась с Брэдом Питтом. Звездане появляется на светских мероприятиях и мало снимается. Однако ранее сталоизвестно, что совсем скоро актриса приступит к работе над новой картиной,снятой по комиксам Marvel под названием "Вечные". Фильм запланированна 2020 год. Артистка сыграет в нем колдунью.Напомним, немалую часть своего многомиллионногосостояния в завещании отписала приемному сыну– 17-летнему Мэддоксу. При этом решила лишить остальных пятерыхдетей наследства.