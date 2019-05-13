Голливудская
звезда попала в объективы папарацци, отправившись за покупками. На шоппинг Анджелина Джоли прихватила с собой детей.
Голливудская
звезда попала в объективы папарацци, отправившись за покупками. На шоппинг Анджелина Джоли прихватила с собой детей.
Актриса, страдающая от
паралича Белла, который влияет на мышцы лица, и похудевшая до 42 килограммов, вышла
в свет с детьми. Анджелина Джоли отправилась за покупками вместе с 15-летним
Паксом, 14-летней Захарой и 10-летним Ноксом.
Трое других отпрысков звезды –
Мэддокс, Вивьен и Шайло, судя
по всему, остались дома. Анджелина Джоли во всем черном выглядела совсем истощенной,
если не сказать – иссохшей. В сопровождении телохранителей она ходила по
бутикам, где примеряла вещи и сделала несколько покупок, сообщает The
Hollywood Life.
Отмечается, что на прогулке
Анджелина Джоли много улыбалась. После похода по магазинам знаменитость вместе
с детьми села в припаркованный возле торгового центра автомобиль и скрылась в
неизвестном направлении.
Сейчас 43-летняя Анджелина
Джоли переживает сложный период. Недавно она развелась с Брэдом Питтом. Звезда
не появляется на светских мероприятиях и мало снимается. Однако ранее стало
известно, что совсем скоро актриса приступит к работе над новой картиной,
снятой по комиксам Marvel под названием "Вечные". Фильм запланирован
на 2020 год. Артистка сыграет в нем колдунью.
Напомним, немалую часть своего многомиллионного
состояния в завещании отписала приемному сыну
– 17-летнему Мэддоксу. При этом решила лишить остальных пятерых
детей наследства.