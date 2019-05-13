В Белоруссии взбудоражены сообщениями о заговоре против президента республики Александра Лукашенко, в результате которого глава государства мог лишиться жизни. Оправившись от шока, он начал новое наступление на российские интересы. Эксперты уже окрестили действия президента охотой на ведьм.

В Белоруссии взбудоражены сообщениями о заговоре против президента республики Александра Лукашенко, в результате которого глава государства мог лишиться жизни. Оправившись от шока, он начал новое наступление на российские интересы. Эксперты уже окрестили действия президента "охотой на ведьм".Недавний арест бывшего заместителя госсекретаря Союзабезопасности Белоруссии Андрея Втюрина и главы "Белтелекома" СергеяСиводедова стал знаковым событием во внутренней и внешней политике союзнойреспублики. Оно позволило Лукашенко решить несколько задач, пишетTelegram-канал "Трыкатаж".Прежде всего, неудавшийся заговор против Лукашенко, однимиз активных участников которого называют Втюрина, позволил президентуБелоруссии начать замену руководства силовых ведомств. По всей видимости, старые руководители утратили доверие главы государства.Во-вторых, отмечает "Трыкатаж", Лукашенко в очередной разсыграл на обострение отношений с Россией. Помимо Втюрина и Сиводедова, былизадержаны трое россиян, которые, утверждают в Минске, заподозрены в даче взятокбелорусским чиновникам.Еще одна задача связана непосредственно с семьей Батьки,утверждает Telegram-канал. "Вывести из-под удара Виктора , накоторого КГБ нарыло массу компромата", – пишет "Трыкатаж".Республика становится опасной для россиян, которыезанимаются бизнесом и медиа, полагают эксперты. "С медиа все понятно –любой может быть объявлен шпионом и информдиверсантом. А бизнесмен – если неподмажет белорусского чиновника, то, как говорится, не поедет", – резюмируетTelegram-канал.Ранее в СМИ появились любопытные подробности неудавшегосяпереворота против Лукашенко. Якобы козни против президента плели нескольковлиятельных офицеров из министерств обороны и внутренних дел.Сообщается, что заговорщики планировали не допустить новогосрока , который находится у власти уже четверть века. Один изсценариев предусматривал военный переворот и физическое устранение главыгосударства.