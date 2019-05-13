Исполнительница появилась на публике в смелом наряде. Диана Гурцкая
поразила поклонников новым имиджем.
Исполнительница появилась на публике в смелом наряде. Диана Гурцкая
поразила поклонников новым имиджем.
В личном Instagram вокалистки появилось свежее фото.
40-летняя исполнительница запечатлена в аэропорту Симферополя.
Диана Гурцкая позирует в кепке известного спортивного
бренда, платье с ярким молодежным принтом и кожаной куртке-косухе. На плече
знаменитости висит черный рюкзак украшенный заклепками.
"Дороги без конца. Дороги
без начала и конца... 😊 ✈️", -
подписан снимок артистки.
Перемены во внешнем виде артистки не могли остаться
незамеченными. Поклонники похвалили любимицу.
"Диана, вы такая красивая😙😙😙
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "💚💚💚люблю❤❤❤❤сильно моя красавица диана! целую😘😘😘😘", "красавица родная Диана люблю тебя очень сильно люблю и обнимаю крепко
крепко крепко и целую тебя моя родная Диана будь всегда счастлива моя Родная
Диана", "Дианочка вы просто прекрасная я очень люблю вас вы всегда и
везде великолепная💖💖", – писали пользователи Сети в комментариях под
публикацией.