Исполнительница появилась на публике в смелом наряде. Диана Гурцкая поразила поклонников новым имиджем.

Исполнительница появилась на публике в смелом наряде. Диана Гурцкаяпоразила поклонников новым имиджем.В личном Instagram вокалистки появилось свежее фото.40-летняя исполнительница запечатлена в аэропорту Симферополя.Диана Гурцкая позирует в кепке известного спортивногобренда, платье с ярким молодежным принтом и кожаной куртке-косухе. На плечезнаменитости висит черный рюкзак украшенный заклепками."Дороги без конца. Дорогибез начала и конца... 😊 ✈️", -подписан снимок артистки.Перемены во внешнем виде артистки не могли остатьсянезамеченными. Поклонники похвалили любимицу."Диана, вы такая красивая😙😙😙(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "💚💚💚люблю❤❤❤❤сильно моя красавица диана! целую😘😘😘😘", "красавица родная Диана люблю тебя очень сильно люблю и обнимаю крепкокрепко крепко и целую тебя моя родная Диана будь всегда счастлива моя РоднаяДиана", "Дианочка вы просто прекрасная я очень люблю вас вы всегда ивезде великолепная💖💖", – писали пользователи Сети в комментариях подпубликацией.