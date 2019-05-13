Актриса Ирина Гринева стала гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова. Звезда откровенно рассказала о личной жизни в программе Судьба человека телеканала Россия 1.

Актриса Ирина Гринева стала гостьей ток-шоу БорисаКорчевникова. Звезда откровенно рассказала о личной жизни в программе "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Артистка поделилась с Корчевниковым своей болью. ИринаГринева потерял мать. Женщине было всего 55 лет. Смерть пришла в дом звездынеожиданно.Артистке позвонили и сообщили о трагедии. У родительницы знаменитостиостановилось сердце прямо на улице."Если бы кто-то подошел к ней и оказал помощь, то она бы сейчасбыла жива. К сожалению, этого не случилось. Все проходили мимо. Мама мне всегдаговорила, что никогда не хочет быть старухой. Так она и ушла из жизни –красивой и молодой. У нее, как у меня был очень ретивый характер. Мы порой,конечно, недопонимали друг друга, но все равно очень любили", – поведала артисткав студии программы "Судьба человека".Гринева жалеет, что не успела познакомить маму свозлюбленным – знаменитым фигуристом Максимом Шабалиным. Не смогла родительницаартистки увидеть внучку Василису, которая родилась после. Рассказ Иринырастрогал Бориса Корчевникова. Ведущий программы не смог сдержать эмоций и даже прослезился.Родителизнаменитости развелись, когда она была совсем маленькой.Долгое время Гринева не общалась с отцом. Однако сейчасотношения наладились."У нас сейчас воздух правды в отношениях. Мы близкообщаемся. Он как-то спел мне колыбельную, и я растаяла. Понимаете, можно всюжизнь жить вместе с родными, но не любить их, а можно, как у меня, раздельно,но в любви. Былые обиды остались позади", – рассказала Ирина Гринева ведущемуток-шоу .