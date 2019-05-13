Актриса Ирина Гринева стала гостьей ток-шоу Бориса
Корчевникова. Звезда откровенно рассказала о личной жизни в программе Судьба
человека телеканала Россия 1.
Актриса Ирина Гринева стала гостьей ток-шоу Бориса
Корчевникова. Звезда откровенно рассказала о личной жизни в программе "Судьба
человека" телеканала "Россия 1".
Артистка поделилась с Корчевниковым своей болью. Ирина
Гринева потерял мать. Женщине было всего 55 лет. Смерть пришла в дом звезды
неожиданно.
Артистке позвонили и сообщили о трагедии. У родительницы знаменитости
остановилось сердце прямо на улице.
"Если бы кто-то подошел к ней и оказал помощь, то она бы сейчас
была жива. К сожалению, этого не случилось. Все проходили мимо. Мама мне всегда
говорила, что никогда не хочет быть старухой. Так она и ушла из жизни –
красивой и молодой. У нее, как у меня был очень ретивый характер. Мы порой,
конечно, недопонимали друг друга, но все равно очень любили", – поведала артистка
в студии программы "Судьба человека".
Гринева жалеет, что не успела познакомить маму с
возлюбленным – знаменитым фигуристом Максимом Шабалиным. Не смогла родительница
артистки увидеть внучку Василису, которая родилась после. Рассказ Ирины
растрогал Бориса Корчевникова. Ведущий программы не смог сдержать эмоций и даже прослезился.
Родители
знаменитости развелись, когда она была совсем маленькой.
Долгое время Гринева не общалась с отцом. Однако сейчас
отношения наладились.
"У нас сейчас воздух правды в отношениях. Мы близко
общаемся. Он как-то спел мне колыбельную, и я растаяла. Понимаете, можно всю
жизнь жить вместе с родными, но не любить их, а можно, как у меня, раздельно,
но в любви. Былые обиды остались позади", – рассказала Ирина Гринева ведущему
ток-шоу .