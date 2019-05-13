Многие отечественные знаменитости не преминули воспользоваться
шумихой, поднявшейся из-за трагедии в аэропорту Шереметьево. В личных аккаунтах
соцсетей звезды публиковали скорбные посты и писали душеспасительные обращения
к общественности. Меж тем известная певица и блогер Виктория Романова уверена,
что таким способом некоторые публичные персоны пытались пропиариться.
Многие отечественные знаменитости не преминули воспользоваться
шумихой, поднявшейся из-за трагедии в аэропорту Шереметьево. В личных аккаунтах
соцсетей звезды публиковали скорбные посты и писали душеспасительные обращения
к общественности. Меж тем известная уверена,
что таким способом некоторые публичные персоны пытались пропиариться.
"Кажется, лучше им стоило помолчать на счет катастрофы, если
они реально скорбят: не зря же по погибшим устраивают минуты молчания. Пойти
помянуть ушедших, поставить свечу в храме или заказать панихиду по
православному канону для погибших в самолете православных. Интересно, сколько
из "скорбящих" звезд сделало это? Если никто, то катастрофа для них -
просто повод для нового поста в Instagram. А ведь мы знаем, что посты надо
делать регулярно, каждый день. Оттого сидишь перед телефоном и думаешь – о чем
сегодня писать? И с таким подходом такие события – трагедии, катастрофы,
людские беды – становятся лакомым кусочком: а, вот об этом и сделаем пост! Если
это так, то это даже жестче хайпа, поскольку хайп – это провокация общественной
морали, а здесь она вообще, полностью отсутствует. Лайки важней", – рассуждает
исполнительница в беседе с "Дни.ру".
По мнению Романовой, самый большой страх звезды – что о ней
забудут. Поэтому знаменитости используют любую громкую тему как повод напомнить
о себе. Артистка считает, что в гонке за популярностью отечественная "элита" становится
аморальной.
"Хотя, среди моих знакомых звезд есть те, кто действительно
сопереживает семьям погибших – если бы таких не было, на всех этих Инстаграмах
звезд точно можно ставить крест. Конечно, надо различать. Есть звезды, кто
сопереживает, реально душой страдает, и кому нужна поддержка его аудитории -
чтобы тупо не впасть в депрессию. Есть те, кто хайпит без намека на наличие
морали", – добавила Виктория.
Романова считает, что отличить искренне горюющего человека
от провокатора очень просто. По словам певицы, достаточно немного ознакомится с
его персоной.
"И как определить, "ху из ху"? Мне кажется, надо
слушать их песни – обычно их тексты выдают их с потрохами. Вряд ли слишком
сопереживающим будет человек, поющий об антидепрессантах, алкоголе, наркотиках,
легкодоступном сексе, преступлениях и т.д. из этого адского набора. По делам их
узнаете их, как говорят. Поэтому, прежде чем читать посты наших звезд и думать: "Ай, какая она (или он) сострадающая!" – сначала выясните побольше об их делах
и жизни. Только без налета фанатской преданности. Много интересного узнаете!" – резюмировала Виктория Романова.