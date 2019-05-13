Многие отечественные знаменитости не преминули воспользоваться шумихой, поднявшейся из-за трагедии в аэропорту Шереметьево. В личных аккаунтах соцсетей звезды публиковали скорбные посты и писали душеспасительные обращения к общественности. Меж тем известная певица и блогер Виктория Романова уверена, что таким способом некоторые публичные персоны пытались пропиариться.

Многие отечественные знаменитости не преминули воспользоватьсяшумихой, поднявшейся из-за трагедии в аэропорту Шереметьево. В личных аккаунтахсоцсетей звезды публиковали скорбные посты и писали душеспасительные обращенияк общественности. Меж тем известная уверена,что таким способом некоторые публичные персоны пытались пропиариться."Кажется, лучше им стоило помолчать на счет катастрофы, еслиони реально скорбят: не зря же по погибшим устраивают минуты молчания. Пойтипомянуть ушедших, поставить свечу в храме или заказать панихиду поправославному канону для погибших в самолете православных. Интересно, сколькоиз "скорбящих" звезд сделало это? Если никто, то катастрофа для них -просто повод для нового поста в Instagram. А ведь мы знаем, что посты надоделать регулярно, каждый день. Оттого сидишь перед телефоном и думаешь – о чемсегодня писать? И с таким подходом такие события – трагедии, катастрофы,людские беды – становятся лакомым кусочком: а, вот об этом и сделаем пост! Еслиэто так, то это даже жестче хайпа, поскольку хайп – это провокация общественнойморали, а здесь она вообще, полностью отсутствует. Лайки важней", – рассуждаетисполнительница в беседе с "Дни.ру".По мнению Романовой, самый большой страх звезды – что о нейзабудут. Поэтому знаменитости используют любую громкую тему как повод напомнитьо себе. Артистка считает, что в гонке за популярностью отечественная "элита" становитсяаморальной."Хотя, среди моих знакомых звезд есть те, кто действительносопереживает семьям погибших – если бы таких не было, на всех этих Инстаграмахзвезд точно можно ставить крест. Конечно, надо различать. Есть звезды, ктосопереживает, реально душой страдает, и кому нужна поддержка его аудитории -чтобы тупо не впасть в депрессию. Есть те, кто хайпит без намека на наличиеморали", – добавила Виктория.Романова считает, что отличить искренне горюющего человекаот провокатора очень просто. По словам певицы, достаточно немного ознакомится сего персоной."И как определить, "ху из ху"? Мне кажется, надослушать их песни – обычно их тексты выдают их с потрохами. Вряд ли слишкомсопереживающим будет человек, поющий об антидепрессантах, алкоголе, наркотиках,легкодоступном сексе, преступлениях и т.д. из этого адского набора. По делам ихузнаете их, как говорят. Поэтому, прежде чем читать посты наших звезд и думать: "Ай, какая она (или он) сострадающая!" – сначала выясните побольше об их делахи жизни. Только без налета фанатской преданности. Много интересного узнаете!" – резюмировала Виктория Романова.