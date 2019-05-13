Центральное событие прошедшей недели - 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Как символ связи поколений, благодарности и памяти 10-миллионное по всей стране шествие Бессмертного полка, а на Красной площади в Москве - традиционно главный военный парад. Как все было?

Центральное событие прошедшей недели — 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Как символ связи поколений, благодарности и памяти 10-миллионное по всей стране шествие "Бессмертного полка", а на Красной площади в Москве — традиционно главный военный парад. Как все было? Каким стал парад и чем запомнился "Бессмертный полк"?"Ура!", которое вместе с залпами, гремит каждый год 9 мая. Небо переливается, а ведь всего одну кнопку нажали."Нажимается кнопка "Пуск", осуществляется запуск самоходных пусковых установок", — рассказал Алексей Степченко, командир артиллерийской батареи салютного дивизиона Западного военного округа.В пушках нет никаких салютных зарядов нет. Орудия обеспечивают звуковое сопровождение, чтобы зрители услышали, почувствовали звук залпа. Стреляют холостыми, но очень громко.Пушки палят боевые. Выпущены в 40-х, на многих — пробоины от сражений Великой Отечественной. Вечером 9 мая они — на Поклонной, а еще утром стреляли под стенами Кремля.Герои не могут молчать. В памяти на всю жизнь — строчки, под которые защищались и шли в атаку. "Священная война".Сегодня победителям — уже за 90, но, собирая все силы в кулак, идут на парад. Рядом с ветеранами — прапраправнуки. Это больше, чем связь поколений.Сергей Шойгу объезжает строй войск Московского гарнизона на новом отечеством кабриолете Aurus. Машины выпущены специально для парадов.Министр обороны идет с докладом к верховному главнокомандующему. В этот момент Владимир Путин просит ветеранов не вставать, но видно, как рядом с президентом участник Великой Отечественной Сергей Стычинский, несмотря на уговоры, поднимается. Каждый расчет 95-летний генерал-полковник приветствовал, как по уставу, стоя, все 40 минут.Краснознаменные, гвардейские — знак особых заслуг. Маршируют десантники и морпехи, ракетчики и танкисты. 13 тысяч солдат и офицеров участвуют в параде. В своей речи Владимир Путин обратился и к ним, и к ветерану Сергею Стычинскому. Слова президента адресованы всем россиянам: "Поздравляю вас с Днем Победы, днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм! Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Память о Великой Отечественной войне, о ее правде — это наша совесть и наша ответственность. Память о героических свершениях наших отцов и дедов, их подвиг, их победы будут жить вечно. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы!"Сидя рядом с президентом, артиллерист Сергей Стычинский рассказал Владимиру Путину о первом Параде Победы 1945 года. Тогда он, конечно, был не при генеральских погонах. Старший лейтенант, который освобождал свою родную Украину. Его призывал на фронт киевский военкомат.Сергей Стычинский вспоминает, как с ним вместе воевали белорусы и грузины, татары и евреи — многонациональная армия. Не зря на параде рядом с ветераном сидел и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 1,5 миллиона казахов ушли на фронт, каждый второй не вернулся. Замечаем на трибуне горца — аварец Халид Халидов и сейчас десятке готов встать в строй.Зрители увидели на Красной площади больше 130 единиц новейшей российской техники. Иностранные военные атташе следили, не отрываясь. Без преувеличения, лучшая в мире, не имеющая аналогов техника. Артиллерийские системы "МСТА С", комплексы С-400 "Триумф", представитель ядерной триады "Ярс".Всего в День Победы парады прошли в 29 городах страны. Тула — город русских оружейников, горой-герой — приветствовала своих защитников. В Севастополе увидели технику времен Великой Отечественной. В Самаре люди в погонах тронули до слез и ветеранов, и их соседей. Пришли под окна тех героев, кто из-за возраста не смог быть на трибунах.Зиновию Хайкину — уже 92. В 16 лет попал на фронт, дважды был тяжело ранен. Из дома почти не выходит и еще один самарский ветеран — сержант Лаврентьев. Его подвиг тоже не забыт.В Чечне на параде зрители увидели машины времен Великой Отечественной. "Виллисы", полуторки проехали по улицам Грозного. Там почти 3000 тысячи человек приняли участие в параде — маршировали офицеры Минобороны, бойцы Росгвардии, отряды военной полиции, которые несколько раз были в сирийских командировках.9 мая своих героев вспоминал Владикавказ. Горцы помогли не просто отстоять Кавказ — остановили фашистов на пути к нефтеносному региону, куда так стремились гитлеровцы. Десятки осетин были награждены орденами Славы, стали Героями Советского Союза.В Хабаровске — самый масштабный парад за Уралом, где штаб Восточного военного округа. Там над главной площадью города еще и авиация пролетела.Воздушную часть ждали и в Москве, но непогода помешала: туман, низкая облачность. Должно было быть захватывающе, судя по кадрам с генеральной репетиции 7 мая.Над Красной площадью — 74 самолета и вертолета — по числу лет, прошедших с окончания войны. Проносятся над Кремлем "Стрижи" и "Русские витязи", показывая ветеранам свой "кубинский брильянт", сложнейшее построение самолетов. Небо над столицей — в цветах триколора: еще один красивый штрих от летчиков ветеранам.Тысячетрубный военный оркестр завершал парад. Ветераны расходились по домам, а абсолютно незнакомые люди поздравляли их, говорили "спасибо" и очень просили прийти на парад еще. На следующий год парад, салют, да и все торжества будут особенными — страна отметит 75-летие Великой Победы.