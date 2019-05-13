В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду Стил-Арены в словацком Кошице разгромила команду Великобритании со счетом 8:0.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду "Стил-Арены" в словацком Кошице разгромила команду Великобритании со счетом 8:0.У победителей встречи по две шайбы забросили Энтони Манта (13-я, 51-я минуты) и Кайл Туррис (23, 41), а также по разу отличились Мэтью Жозеф (3), Дилан Строум (28), Данте Фаббро (40) и Шон Кутюрье (47). Манта, помимо дубля, записал на свой счет две голевые передачи.Сборная Канады с тремя очками поднялась на третье место в группе А, а Великобритания, потерпевшая второе поражение кряду, расположилась на восьмой строчке. В следующем матче турнира канадцы 13 мая сыграют с сборной Словакии, а британцы на следующий день встретятся с командой Дании.