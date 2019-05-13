Верховная рада Украины может обратиться к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ и национальным парламентам государств мира с призывом осудить нарушение прав коренных народов в Российской Федерации. Инициативу прокомментировал член Совета по правам человека и президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Александр Брод.

Верховная рада Украины может обратиться к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ и национальным парламентам государств мира с призывом осудить "нарушение прав коренных народов в Российской Федерации". В повестку дня заседания Рады 14 мая может быть включен проект соответствующего постановления, соавторами которого в числе прочих являются народные депутаты фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, Оксана Юринец и Артур Герасимов.Как сказано на сайте партии "Блок Петра Порошенко", речь идет о "системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, "Идель-Урала", Сибири и других регионов России". Украинские депутаты утверждают, что Россия, начиная с 2014 года, "одновременно с вооруженной агрессией против Украины усилила политическое и ассимилирующее давление" на собственные коренные народы. На это и хотят обратить внимание международных организаций авторы постановления.Инициативу украинских депутатов прокомментировал член Совета по правам человека и президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Александр Брод. В своем заявлении на странице Московского бюро по правам человека в "Фейсбуке" он напомнил украинским политикам о творчестве их земляка Николая Гоголя, одно из произведений которого начинается пословицей "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".Например, напоминает Брод, в 2017 году правительство Венгрии выразило решительный протест в связи с одобренным Радой новым законом об образовании, фактически запрещающим преподавание на любом языке, кроме украинского. Также выразили обеспокоенность Польша и Румыния: закон ущемляет интересы и их соотечественников, проживающих на территории Украины.А если следовать недавно принятому на Украине закону о языке, то использование там любых других языков может быть приравнено к попытке свержения государственного строя. Брод также напомнил о всплесках антисемитизма на Украине в период госпереворота 2014 года, о дискриминации православных и постоянных гонениях на русских. По его мнению, у избранного президента Украины Владимира Зеленского — богатое поле для деятельности по исправлению ошибок нынешних киевских властей. Остается лишь надеяться, отмечает Брод, что Украина не распадется, пока Зеленский ждет своей инаугурации.