Поп-король давно уже прослыл главным модником на российской эстраде. Его наряды вызывают восторг, зависть, смех, но равнодушными точно никого не оставляют. На Святой земле артист себе не изменил.

Поп-король давно уже прослыл главным модником на российской эстраде. Его наряды вызывают восторг, зависть, смех, но равнодушными точно никого не оставляют. На Святой земле артист себе не изменил.У Филиппа Киркорова в Израиле запланировано много появлений на публике – несколько репетиций у пестуемого им Сергея Лазарева, пресс-конференции, торжественная церемония открытия смотра европейской песни, приемы от имени мэра Тель-Авива и другие официальные мероприятия.И везде важно не только появиться, но и удивить, поразить, восхитить. В том числе, и внешним видом. А по этой части Киркорову нет равных. "Это ж сколько вы чемоданов с нарядами везли на "Евровидение"?" – обратился корреспондент "Дни.Ру" к Филиппу. "По три наряда в день, а в Израиле мы ехали на две недели, вот и считайте", – пояснил довольный артист. Его сногсшибательные, часто эпатажные наряды, произвели подлинный фурор в Тель-Авиве.Но была еще одна – негласная! – причина, по которой Киркорову было важно выглядеть сногсшибательно. В Израиле он живет не только в одном отеле, но и на одном этаже с самой Мадонной! Он – мужчина видный, холостой, растит сына и дочку. Мадонна тоже не замужем в который раз и тоже тянет шестерых деток одна. Киркоров и Мадонна знакомы – несколько лет назад на открытии фитнес-клуба поп-королевы в Москве российский поп-король даже дарил ей свой диск. А вдруг теперь они снова встретятся, вдруг стильный высокий артист тронет сердце любящей эпатировать Мэдж?!"Я многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – рассказал Киркоров о гардеробе. – Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на мероприятие в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому я столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".Напомним, для Филиппа Киркорова "Евровидение" – любимая игрушка. В 1995 году он впервые появился там в качестве певца и занял 17-е место. Однако решил не отступать. "Все вы знаете мое особое отношение к "Евровидению". Я возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю!" – решительно настроен поп-король. Для победы Сергея Лазарева с песней Scream в этом году он сделал все возможное. Об итогах мы узнаем 18 мая, когда будет названо имя призера 64-го конкурса песни.