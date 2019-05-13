9 мая пришло печальное известие о скоропостижной смерти нашего коллеги-журналиста Сергея Доренко.

9 мая пришло печальное известие о скоропостижной смерти нашего коллеги-журналиста Сергея Доренко. Он пришел на телевидение — в "Останкино" — еще в конце 80-х после Университета дружбы народов имени Лумумбы. Первые эфирные пробы пера — в редакции программы "Время". Для меня там он был младшим товарищем, а его талант ощущался уже тогда.Сейчас Доренко — ярчайшее имя в отечественной публицистике. Его сформировали и изломали 90-е, когда еще не было никаких традиций и никаких профессиональных правил. Все продвигались на ощупь, впрочем, как и вся страна, молодая Россия.В информационной журналистике на телевидении возникали соблазны, а для больших талантов — большие соблазны. И испытания: славой, деньгами, ощущением всемогущества. Иммунитету было взяться неоткуда, так что "анархист-бакунинец", как Сережа сам себя называл, играл широко.Хорошо образован, с блестящим, метафоричным русским, отличным испанским и таким же португальским, он — с иберийским темпераментом — делал политику. Особенно запомнился канун парламентских выборов 1999 года, когда врагами влиятельного олигарха Березовского и связанного с ним Доренко стали Лужков и Примаков. Тогда Доренко вышел победителем, но его лихость бумерангом ударила и по нему самому.В последние годы Доренко ярко работал на радиостанции "Говорит Москва" — главным редактором и ведущим утреннего эфира. 60-летие он должен был отметить еще только осенью…