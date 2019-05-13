Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины. Большинство опрошенных высказались за досрочное прекращение полномочий парламента.

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины."Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание", —сообщили члены команды Зеленского, слова которых приводит ТАСС.В опубликованном ролике большинство опрошенных жителей Киева высказались за досрочное прекращение полномочий парламента. По данным команды Зеленского, уровень доверия украинцев к Верховной раде составляет не более 4 процентов.Видео YouTube уже просмотрели более 66 тысяч человек.Команда избранного президента Украины продолжает обсуждать вопрос о возможном роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов. Более того, члены команды Зеленского "на всякий случай" подготовили президентский указ о роспуске Рады.По оценкам юристов украинский парламент не может быть распущен позднее 27 мая 2019 года. В команде Зеленского считают, что Рада именно поэтому затягивает процесс назначения даты инаугурации президента: вступив в должность до 27 мая Зеленский вполне может распустить парламент.