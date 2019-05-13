Российская фигуристка ответила на предложение канадского коллеги Нэма Нгуена выйти за него замуж. Евгения Медведева отказала спортсмену.

Российская фигуристка ответила напредложение канадского коллеги Нэма Нгуена выйти за него замуж. ЕвгенияМедведева отказала спортсмену.Свое предложение фигурист разместил подпостом ЕвгенииМедведевой в Instagram. Но девушка решилаответить на него категорическим отказом. Причем, сделала это Евгения Медведевадовольно жестко и с сарказмом.В комментариях Нгуен спросилна английском языке: "Выйдешь за меня?". Россиянка такжеответила ему по-английски. Она написала: "В следующей жизни". Многиеподписчики посчитали ответ излишне грубым. Но, скорее всего, фигуристы простотак общаются и шутят.Напомним, Евгения Медведева вмае 2018 года приняла решение о смене тренера. От Этери Тутберидзе она ушла к канадскомунаставнику Брайану Орсеру, переехав в эту страну. Многие осудили россиянку за смену тренера, однако нашлись у спортсменки и преданные защитники.В прошедшем сезоне неудачно выступила на одном из этапов Гран-при. Как писали "Дни.ру", единственнаяпобеда в этом сезоне у нее была на финале Кубка России. Благодаряэтому фигуристка смогла пройти на чемпионат мира в Японию. Тамвыиграла бронзовую медаль, уступив Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.