Российская фигуристка ответила на
предложение канадского коллеги Нэма Нгуена выйти за него замуж. Евгения
Медведева отказала спортсмену.
Российская фигуристка ответила на
предложение канадского коллеги Нэма Нгуена выйти за него замуж. Евгения
Медведева отказала спортсмену.
Свое предложение фигурист разместил под
постом Евгении
Медведевой в Instagram. Но девушка решила
ответить на него категорическим отказом. Причем, сделала это Евгения Медведева
довольно жестко и с сарказмом.
В комментариях Нгуен спросил
на английском языке: "Выйдешь за меня?". Россиянка также
ответила ему по-английски. Она написала: "В следующей жизни". Многие
подписчики посчитали ответ излишне грубым. Но, скорее всего, фигуристы просто
так общаются и шутят.
Напомним, Евгения Медведева в
мае 2018 года приняла решение о смене тренера. От Этери Тутберидзе она ушла к канадскому
наставнику Брайану Орсеру, переехав в эту страну. Многие осудили россиянку за смену тренера, однако нашлись у спортсменки и преданные защитники.
В прошедшем сезоне неудачно выступила на одном из этапов Гран-при. Как писали "Дни.ру", единственная
победа в этом сезоне у нее была на финале Кубка России. Благодаря
этому фигуристка смогла пройти на чемпионат мира в Японию. Там
выиграла бронзовую медаль, уступив Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.