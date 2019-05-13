Матч 36 тура итальянской Серии А между Ромой и Ювентусом завершился победой римлян 2:0. Лидер туринцев Криштиану Роналду повздорил с капитаном столичного клуба Алессандро Флоренци.

Матч 36 тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Ювентусом" завершился победой римлян 2:0. Лидер туринцев Криштиану Роналду повздорил с капитаном столичного клуба Алессандро Флоренци.Причиной словесной дуэли стало игровой столкновение, в котором был неправ Флоренци. Криштиану Роналду обозвал обидчика карликом, продемонстрировав жестами свое преимущество в росте. Рост португальца составляет 187 сантиметров, а Флоренци – 173.При этом Флоренци стал одним из героев матча. Его гол, забитый на 80 минуте, стал победным. "Ювентус", досрочно выигравший чемпионский титул, потерпел третье поражение в первенстве.