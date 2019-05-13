Во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бостон Брюинз на льду домашней арены ТД-Гарден обыграл команду Каролина Харрикейнз со счетом 6:2.

Во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл команду "Каролина Харрикейнз" со счетом 6:2.У победителей встречи дубль оформил Мэтт Грызлик (16-я, 38-я минуты) и по разу отличились Джейк Дебраск (19), Коннор Клифтон (24), Дэвид Бэкес (42) и Дэнтон Хайнен (45), а у гостей шайбы забросили Джастин Уильямс (52) и Теуво Терявяйнен (58). Хоккеисты хозяев льда Тори Крюг и Чарли Койл записали на свой счет по три голевых передачи.Первый матч завершился победой "Бостона" (5:2). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу "Брюинз". Следующий матч противостояния состоится 15 мая и пройдет на льду "PNC-арены" в Роли.