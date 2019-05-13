16 мая Сергей Лазарев споет во втором полуфинале 64-го конкурса песни Евровидение. Номер отточен до совершенства, песня – потенциальный хит, настрой – боевой. Осталось надеяться на благосклонность жюри, зрителей и на удачу. Накануне важного выступления корреспондент Дни.Ру прогулялся с певцом по центру Тель-Авива.

16 мая Сергей Лазарев споет во втором полуфинале 64-го конкурса песни "Евровидение". Номер отточен до совершенства, песня – потенциальный хит, настрой – боевой. Осталось надеяться на благосклонность жюри, зрителей и на удачу. Накануне важного выступления корреспондент "Дни".Ру" прогулялся с певцом по центру Тель-Авива.Сергей, в Израиль Вы приехали без 4-летнего сына Никиты. Как переживаете эту двухнедельную разлуку?Я не привез его лишь потому, что не смог бы иначе сконцентрироваться на репетициях, выступлении. Просто разрывался бы на множество разных частей, потому что дети требуют большого количества времени и внимания. Я бы тут просто сходил с ума, вместо того, чтобы думать о работе. Поэтому с Никитой я на видеосвязи в свободное время. Мое выступление он увидит дома по телевизору, вместе с семьей.А работа у Вас тут тяжелая – две получасовые репетиции номера, три генеральных прогона выступления в полуфинале и еще столько же при прохождении в финал, съемки роликов, пресс-конференции, интервью. Так что ничего странного нет, что после церемонии открытия конкурса даже немного сел голос...Я, действительно, в конце дорожки переживал, как буду петь вечером, потому что голос сильно напрягся – приходилось перекрикивать громкую музыку, общаясь с фанатами и журналистами. К счастью, рядом со мной опытный врач-фониатор, которого мы привезли с собой – Екатерина Осипенко (Генеральный секретарь Европейской академии фониатрии, официальный представитель РФ в Европейском союзе фониатров, КМН – прим. ред.), которая помогает многим артистам в нашей стране. Она постоянно рядом со мной – проверяет мои связки, чтобы они были в хорошей форме. И поле того, как на дорожке открытия голос немного сел, она сделала мне определенные процедуры, после которых голос снова стал звучать и все ноты были правильно спеты – Катя спасла меня.Судя по публикациям в социальных сетях, Вы даже в жарком Израиле ходите в шарфе – бережете горло?Скажу вам честно, это не особо помогает. Дело в том, что тут мне дико защемило шею – поворачиваю ее с трудом. Шарфик не спас – все равно надуло. Но, надеюсь, что до полуфинала отпустит (улыбается).Для Вас это второе "Евровидение" в жизни. Какие ошибки извлекли из участия в смотре 2016 года?Тогда от всех без исключения 43 стран я получил баллы – от 3 до 12. И по итогам зрительского голосования побеждал именно я. Мы думали, что все – триумф. Но у жюри было другое мнение. Так что теперь я не хочу ничего загадывать, прогнозировать исход.Ну а есть у Вас какие-то обереги, талисманы на удачу, обычаи и приметы перед выходом на сцену?На мне всегда надет крестик – наверное, это единственный оберег. Перед выходом на сцене всегда читаю молитву, вот, видимо, и все. Я стараюсь сосредоточиться, прошу у Господа успешного выступления и чистого голоса.Как мама благословила Вас перед этой сложной поездкой на Святую землю?Она сказала просто: "Сынок, что бы ни случилось, ты лучший!". Конечно, она всегда болеет за меня и переживает, хочет, чтобы я не нервничал перед выступлением.